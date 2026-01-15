Liverpool, l’infortunio di Bradley spinge il club a tuffarsi sul mercato? Dalle soluzioni interne al nome caldo per l’estate: i piani dei Reds

Il grave infortunio che ha posto fine anzitempo alla stagione di Conor Bradley non innescherà una corsa frenetica agli acquisti invernali in casa Liverpool. La dirigenza dei Reds, in perfetta sintonia con il tecnico Arne Slot, ha scelto la via della prudenza e della valorizzazione delle risorse interne, escludendo interventi d’urgenza sul mercato di gennaio per puntellare la corsia destra. L’allenatore olandese, approdato ad Anfield con il compito di mantenere la squadra ai vertici, ritiene di disporre già di un ventaglio di opzioni tattiche sufficientemente ampio e di alto profilo per sopperire all’assenza del laterale nordirlandese.

Le alternative principali sono già presenti in rosa e offrono garanzie diverse: da un lato l’esplosività di Jeremie Frimpong, dall’altro l’esperienza tattica e la versatilità di Joe Gomez. Non solo: in questa stagione, Slot ha dimostrato grande flessibilità adattando con successo in quel ruolo anche centrocampisti dotati di gamba e tecnica come il talento ungherese Dominik Szoboszlai e l’inglese Curtis Jones. Per garantire profondità nelle rotazioni, il club del Merseyside ha inoltre bloccato la partenza in prestito del giovane terzino scozzese Calvin Ramsay, mentre si attende il rientro dall’infortunio del mediano giapponese Wataru Endo per avere ulteriori soluzioni di copertura.

Tuttavia, lo sguardo del Liverpool resta vigile sulle grandi opportunità, specialmente per il cuore della difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, i Reds sono tra i club più interessati a Marc Guehi, roccioso capitano del Crystal Palace. La strategia primaria prevede di ingaggiare il centrale della nazionale inglese a parametro zero in estate, sfruttando la scadenza contrattuale. Ma lo scenario resta fluido: il Manchester City sta monitorando la situazione per un possibile blitz immediato, a patto che le richieste economiche calino. Se i Citizens dovessero muoversi concretamente o se il giocatore manifestasse la volontà di cambiare aria subito, il Liverpool è pronto a intervenire immediatamente per non lasciarsi sfuggire uno dei difensori più ambiti della Premier League.