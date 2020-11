Liverpool, Klopp: «Assurdo non aver confermato i cinque cambi»

Jurgen Klopp non ci sta e parla della riconferma delle cinque sostituzioni anche in Premier League: le sue parole

Jurgen Klopp, in un’intervista al Guardian, ha parlato del tema delle cinque sostituzioni. Le sue parole.

«Dovremmo avere cinque sostituzione, e non tre. Ma non credo sia più possibile a causa del sistema. Ovviamente non aiuta quando ci sono infortuni. Per me, è una mancanza di leadership da parte di Richard Masters. Nessuno dei primi sette club ha chiesto un vantaggio. Sapevamo solo, perché conoscevamo il nostro programma, che sarebbe stato incredibilmente difficile. Per avere migliori partite nel fine settimana di Premier League, i cinque cambi avrebbero aiutato».