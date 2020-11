La stagione del Liverpool continua sotto il segno della sfortuna per quanto riguarda gli infortuni fisici: le condizioni di Joe Gomez

Jurgen Klopp potrebbe dover fare a meno di un altro difensore per diverso tempo. L’infortunio di Van Dijk terrà l’olandese lontano dal campo praticamente per tutta la stagione, mentre si teme anche per Joe Gomez.

Il difensore classe 1997, riporta Sky Sports News, si sarebbe fatto male in maniera molto seria in allenamento con la nazionale. Un’altra tegola dunque per il tecnico dei Reds.