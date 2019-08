Liverpool, Klopp: «Dimostrato che scendiamo in campo per vincere»

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp presenta la sfida contro il Chelsea valida per la Supercoppa europea. Le dichiarazioni del mister

Ecco le dichiarazioni di Klopp in conferenza stampa alla vigilia della prestigiosa sfida con il Chelsea. Il Liverpool avrà la chance di vincere la Supercoppa europea.

«Chelsea? Squadra molto interessante, Lampard al Derby County ha fatto un ottimo lavoro. Saranno pronti al 100%. Noi favoriti? Non ci pensiamo. Non siamo ancora pronti fisicamente, lo saremo entro settembre-ottobre. Abbiamo dimostrato contro il City che scendiamo in campo per vincere, lo faremo anche domani. Finale di Instanbul del 2005? Nessuno la dimenticherà, ma noi siamo cambiati. Resta un bel posto per giocare, l’atmosfera è speciale».