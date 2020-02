Liverpool, Klopp: «Il City fuori dalle coppe mi ha scioccato»

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato la notizia del Manchester City fuori dalle Coppe europee per due stagioni

KLOPP – «È stato uno shock. Completamente wow. Ma io posso parlare solo di calcio. Ciò che hanno fatto in campo è eccezionale. Il resto, non lo so. Credi alle persone con cui lavori, ecco cosa succede. Mi dispiace molto per Guardiola e i giocatori, ma è così. Possono fare appello così vedremo cosa succederà allora. È ovviamente un problema serio. Ma il calcio che hanno giocato è stato eccezionale e sarà sempre eccezionale».