Liverpool, Klopp: «Thiago Alcantara? Ecco quando può tornare»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha fatto il punto della situazione su Thiago Alcantara: le parole del tecnico sull’infortunio

Intervenuto in conferenza stampa dopo la finale vinta contro il Chelsea, Jurgen Klopp ha parlato di Thiago Alcantara e del suo infortunio.

LE PAROLE – «Le sue lacrime? È stato un momento molto emozionante. Ho guardato il riscaldamento e non ho visto niente, poi sono tornato negli spogliatoi e l’ho visto sul lettino dolorante: non è stato un bel momento. Non ci sarà contro il West Ham, forse torna per la gara con l’Inter».