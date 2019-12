Liverpool, Klopp: «Van Dijk è stato incoronato da un re, Baresi»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, torna sull’assegnazione del Pallone d’Oro e parla di Van Dijk: le sue parole

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa, in vista della gara di domani contro il Bournemouth. Ecco le sue parole legate all’assegnazione del Pallone d’Oro, che ha incoronato Messi per la sesta volta.

«Qualcuno mi ha fatto notare che Baresi è stato molto positivo nei confronti di Van Dijk. Per un difensore, ciò equivale essere incoronato dal Re. E lo stesso vale per Mané con Messi».