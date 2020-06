Liverpool, Klopp: «Werner è un grande giocatore, così come Havertz»

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per parlare di mercato e del futuro dei Reds

«Ci sono molti buoni giocatori su questo pianeta. Timo Werner è un grande giocatore, così come Kai Havertz».

Un segnale in chiave mercato per la compagine inglese? Sicuramente Klopp vorrà muoversi per cercare di rinforzare la squadra, anche se per Kai Havertz ci sarà sicuramente la fila.