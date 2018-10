Liverpool-Manchester City: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Premier League 2018/2019

Liverpool-Manchester City, 8ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Liverpool e Manchester City scenderanno in campo alle 17.30 di oggi nel big match dell’ottava giornata di Premier League. Le due squadre si trovano attualmente in testa alla classifica con 19 punti a testa davanti al Tottenham che ne ha 18 ma con una partita in più e al Chelsea, che ne ha 17 ma deve ancora giocare contro il Southampton alle 15.15. Il Liverpool arriva da due grandi sfide tra Campionato e Champions League competizioni in cui hanno affrontato Chelsea e Napoli fuori casa conquistando però solamente un pareggio ed una sconfitta. Per una squadra proiettata all’attacco poi, un gol in due partite, per altro segnato all’ultimo minuto a Stamford Bridge, è decisamente poco.

Ma oggi i Reds giocheranno tra le mura di casa dove hanno sempre vinto in Premier fino ad oggi. Dall’altra parte, il Manchester City arriva da 5 vittorie di fila tra Campionato e Champions dove il 2 ottobre hanno vinto sul campo dell’Hoffenheim per 2-1 riscattando la brutta sconfitta interna della prima giornata contro il Lione. In caso di vittoria di una delle due squadre, si aprirebbero le porte della vetta solitaria in testa alla classifica.

Liverpool-Manchester City: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17.30

Liverpool-Manchester City: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Liverpool-Manchester City: probabili formazioni e pre-partita

Klopp sceglierà il solito 4-3-3 nel quale troveremo la stessa formazione che ha pareggiato all’ultimo sul campo del Chelsea domenica scorsa con Sturridge e che ha perso in settimana contro il Napoli. Tuttavia, quest’ultimo, partirà dalla panchina e al suo posto ci sarà il confermato tridente composto da Salah, Mané e Firmino. In difesa ci saranno quindi Alexander–Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson davanti ad Allison. L’unica novità proviene dal centrocampo dove non ci sarà Keita, infortunato. Al suo posto, a sinistra di Milner e Wjnaldum, ci sarà Henderson.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Salah, Mané, Firmino. Allenatore: Jurgen Klopp.

Qualche novità invece in casa City a partire dal reparto arretrato dove, rispetto alla gara contro il Brighton e l’Hoffenheim in Champions non ci sarà Otamendi. Al suo posto Stones. Ritorna a giocare dall’inizio Kompany nella linea a 4 composta inoltre da Walker e Laporte sulle fasce laterali. A centrocampo confermati David Silva e Fernandinho, mentre Bernardo Silva si giocherà il posto con Gungodan. In attacco il tridente Sterling, Sané e Aguero.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Stones, Laporte; Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva; Sterling, Sané, Aguero. Allenatore: Josep Guardiola.

Liverpool-Manchester City: i precedenti del match

Tra Premier, Champions, FA Cup, Carling Cup e Championship, Liverpool e City si sono già affrontate 89 volte con 54 vittorie casalinghe dei Reds, 21 pareggi e 14 sconfitte. Il primo incontro ufficiale risale al 2 dicembre del 1893 quando in Championship il Liverpool vinse 3-0 contro il City che allora si chiamava “Ardwick AFC”.

Impressionanti i numeri per i padroni di casa che hanno subito solamente due sconfitte interne contro il City dal 1956 ad oggi, l’ultima il 5 marzo del 2003 con la vittoria esterna del City per 2-1. Lo scorso anno, il Liverpool ha vinto 3-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma anche in Campionato nel 4-3 della 23esima giornata.

Liverpool-Manchester City Streaming: dove vederla in tv