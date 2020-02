Liverpool, Moore: «Coutinho? Perso una sola partita dopo il suo addio»

L’amministratore delegato del Liverpool Moore non si pente della cessione di Coutinho: ecco il suo pensiero sul trasferimento al Barcellona

Il futuro di Coutinho al momento è incerto. Dopo un exploit al Liverpool, il brasiliano ha deluso con le maglie di Barcellona e Bayern Monaco. L’amministratore delegato dei Reds Moore ha ricordato così la cessione del verdeoro.

«Da quando Coutinho è andato via abbiamo cambiato il nostro stile di gioco. In quella stagione dopo il suo addio abbiamo perso una sola partita. Non disprezzo Coutinho, ma il denaro che abbiamo preso dal Barcellona ci ha aiutato a portare Alisson», ha spiegato nel corso dell’intervista al Mirror.