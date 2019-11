Liverpool Napoli, Robertson: «Cosa temo dei partenopei? Ancelotti»

Liverpool Napoli, Robertson presenta la partita in conferenza: «Cosa temo? Ancelotti. Sono preparati grazie a lui»

Andy Robertson, terzino del Liverpool, ha parlato in conferenza affiancando Klopp per presentare la partita di domani contro il Napoli. Ecco il pensiero del giocatore:

«Problemi del Napoli? Non so molto. Negli ultimi due giorni ho seguito un po’ di più le vicende. Hanno un lavoro da fare, come noi: andare agli ottavi. Magari vogliono anche vendicarsi della scorsa stagione. Cosa temo? L’allenatore. Tatticamente sono ben preparati grazie a lui, e poi hanno ottimi giocatori. Però noi possiamo creare problemi a qualsiasi squadra. Dobbiamo essere al 100% domattina, solo così possiamo vincere contro qualsiasi avversario».