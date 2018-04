L’ex terzino John Arne Riise ha vissuto in maniera particolare Liverpool-Roma, visto che ha difeso i colori di entrambe le compagini

7 anni nel Liverpool e 3 nella Roma bastano per dire che quella che è andata in scena, ieri sera, ad Anfield Road è stata la partita di John Arne Riise. L’ex terzino norvegese se lo ricordano ancora i supporters delle due squadre in questione, per la sua capacità di macinare chilometri e per il suo sinistro a dir poco potente. Si è ritirato nel 2017, quindi la gara di ieri l’ha vissuta da semplice appassionato, commentandola su Twitter.

Il primo tweet, inevitabilmente, lo ha dedicato a Mohamed Salah, dopo la sua fantastica rete a giro sul secondo palo: «Che giocatore Mohamed Salah. Wow!». Poi ha dato una strigliata alla retroguardia giallorossa: «Difesa???? Sveglia». Quindi si è dilettato in un’analisi tattica: «Il tridente sta distruggendo la difesa della Roma!! Non può far fronte a questo ritmo e ai movimenti. Il lavoro e l’intensità del Liverpool sono folli!!! Loro non si fermano!!!». Quindi manda una stoccata a mister Eusebio Di Francesco: «Lasciando Jesus così esposto, 1 contro 1, con Salah, è stata sempre più dura». Poi si complimenta con la Roma, dopo le 2 reti realizzate: «Bravo Dzeko! Non è finita!!! Ci sarà una grande partita allo stadio Olimpico!!!».