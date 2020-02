Livorno, esonero Tramezzani: al suo posto riecco Breda

Cambio sulla panchina del Livorno: fatale la sconfitta contro l’Ascoli per Tramezzani, ecco il ritorno di Breda

Il Livorno ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Paolo Tramezzani, a seguito della terribile sconfitta casalinga contro l’Ascoli (3-0).

La società toscana ha scelto per la panchina Roberto Breda, che torna alla guida del club per la seconda volta in stagione dopo l’esonero di due mesi fa. Momento sempre più nero per il Livorno, che occupa l’ultimo posto nella classifica della Serie B.