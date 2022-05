Lo sfogo di Vidal: «Troppe partite, a rischio la nostra incolumità»

Arturo Vidal commenta in maniera negativa il numero di partite stagionali e mette in guardia: «Si rovinano le carriere dei calciatori»

Arturo Vidal ha parlato a FIFPRO prendendo posizione, come altri calciatori, sui calendari fitti e le troppe partite. Ecco le parole del cileno:

«Tutte queste partite mettono a rischio l’incolumità dei giocatori che rischiano di accorciare le loro carriere. Come in ogni lavoro c’è bisogno di staccare, lo stress influisce sulla nostra salute mentale. Ricordiamoci che il calcio è una festa, non il mercato degli schiavi»