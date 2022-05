Andre Silva: «Siamo al limite, 52 partite stagionali. Si pensa solo a...»

Le parole di Andre Silva contro l’attuale sistema dei calendari: «il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite»

Intervistato in vista della finale di Coppa di Germania contro il Friburgo – 52sima partita stagionale – Andre Silva ha parlato alla Bild. Di seguito alcune sue interessanti parole:

«Fisicamente mi sento molto bene, sono molto attento e sono ben preparato. Mentalmente è diverso, per me era tutto nuovo a Lipsia. Cerco sempre di prendermi un giorno in cui non penso al calcio, ma il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite. Ci sono molti interessi nel calcio e sembra che ci saranno sempre più partite. La mia sensazione è che si pensi poco ai giocatori».