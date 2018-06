Lobotka, il Napoli insiste: chiesto lo sconto sulla clausola

Il Napoli, dopo Verdi, punta Lobotka. Lo slovacco può essere l’erede di Marek Hamsik: si punta a uno sconto sulla clausola

Marek Hamsik vuole la Cina e il Napoli potrebbe lasciarlo andare. Con la partenza di Marekiaro e di Jorginho gli azzurri avrebbero un bel tesoretto da investire sul mercato. Gli azzurri hanno tesserato ufficialmente Verdi dal Bologna e ora cercano un nuovo centrocampista. Piace Fabian Ruiz ma piace anche Stanislav Lobotka, centrocampista 23enne del Celta Vigo.

Il centrocampista è stato consigliato dallo stesso Marek Hamsik ma ha una clausola da 45 milioni di euro. Troppi. Il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, ha chiesto informazioni al Celta e ha provato a capire i margini di sconto: la società spagnola non si è irrigidita di fronte alla richiesta dei partenopei e potrebbe esserci margine di manovra. Il Napoli potrebbe ottenere uno sconto per Lobotka e questo è un dettaglio non da poco per la caccia all’erede di Marek Hamsik.