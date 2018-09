Il Napoli cerca un nuovo regista in vista del mercato di gennaio. Gli azzurri hanno messo nel mirino Lobotka del Celta Vigo

Stanislav Lobotka è uno degli obiettivi di mercato del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Il centrocampista classe ’94 può rimpiazzare Jorginho, passato al Chelsea in estate, e il club azzurro potrebbe lanciare un nuovo assalto allo slovacco a gennaio. Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli non ha alzato bandiera bianca e vuole lanciare la sfida alla Juventus per lo Scudetto. La clausola di Lobotka è pari a 30 milioni di euro e l’Inter, in precedenza interessata al centrocampista, sembra aver virato su altri obiettivi.

Il centrocampista è già stato accostato al Napoli e fra qualche mese potrebbe esserci un nuovo assalto partenopeo. Il Napoli ha già pescato dalla Spagna un nuovo centrocampista, ovvero Fabian Ruiz, ma a gennaio potrebbe ingaggiare il regista che manca a Carlo Ancelotti. Marek Hamsik si sta adattando nel nuovo ruolo, Ancelotti è soddisfatto ma lo slovacco non ha ancora convinto al 100% e per questo il Napoli potrebbe decidere di puntare sul suo connazionale. Il prezzo è già stato fissato: il Celta Vigo chiede il pagamento della clausola rescissoria per lasciare andare uno dei suoi migliori giocatori.