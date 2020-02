L’onestà di Jovic: «Guardo i gol che ho fatto in passato e mi chiedo che mi succede?»

Luka Jovic ha parlato ai media serbi provando a tracciare un bilancio dei suoi primi deludenti mesi al Real

TRASFERIMENTO – «Il mio agente mi chiamò e mi disse che mi voleva il Real. Io gli dissi di non prendermi in giro, ma lui insistette, dicendomi che c’era un’offerta. Io naturalmente accettai e non credo che sia stato un errore: il treno per il club più importante del mondo passa una volta sola. Sono convinto che riuscirò a dimostrare di avere le qualità per giocare nei blancos».

STAGIONE – «Sarò sincero. Non sono contento della stagione, almeno fin’ora. Prima di tutto perchè posso migliorare. A volte guardo su Youtube i video dei miei gol degli anni passati e mi chiedo “che mi succede?”. Tutti lo sappiamo che il Real Madrid è un grande club e per i giocatori è difficile abituarsi, sopratutto per un giovane pagato 60 milioni come me. La pressione è molto grande».