Retroscena Ronaldo, parla Lopetegui: «Voleva andare via e il Real l’ha aiutato»

L’ex ct della Spagna e attuale allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui, è tornato sulla cessione di Ronaldo alla Juventus

Nell’universo del Real Madrid è atterrato pochi giorni dopo la partenza della sua stella più luminosa. Julen Lopetegui e Cristiano Ronaldo non si sono incontrati ne parlati ma l’ex ct della Spagna è voluto tornare sull’argomento attraverso un’intervista ad un quotidiano iberico: «Non ho mai parlato con Cristiano, perché quando io sono arrivato lui aveva già manifestato al Real Madrid l’intenzione di andare via e il club visto il giocatore fenomenale che è stato ha facilitato il suo addio. Era una strategia già presa, io ho rispettato la sua scelta».

Capitolo Nazionale, Julen Lopetegui parla poi del suo addio da Ct della Spagna arrivato poco prima dell’inizio del Mondiale dopo lo strappo con la Federazione spagnola: «Non c’è stato nessun pentimento, ho fatto tutto in maniera onesta. L’addio alla Nazionale? Era quello che dovevo fare in quel momento. Mi sono lasciato con lo spogliatoio in modo molto emozionante, è stato un addio inatteso, molto forte. Ma bisogna prendere la responsabilità di affrontare quel momento».