Lotito non ha paura: «Con me risultato garantito, tessereremo tutti in tempo»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a trovare una soluzione sulla questione indice di liquidità: le sue parole da Cortina

La questione legata all’indice di liquidità continua a destare molta preoccupazione in casa Lazio. La cessione di Joaquin Correa, che dovrebbe portare un notevole compenso nelle casse biancocelesti, tarda ad arrivare e, pertanto, i contratti dei quattro nuovi acquisti della scorsa estate non sono ancora stati depositati. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito sarebbe sicuro di aver già in mano la soluzione al problema.

«Con me il risultato è garantito, non c’è nessuna preoccupazione. Tessereremo tutti all’ultimo» sono le sue parole pronunciate a Cortina e riportate da Il Messaggero. Infatti, il patron biancoceleste starebbe pensando di mettere in atto un prestito personale non finalizzato alla Lazio, in modo che non sia un vero e proprio aumento di capitale. Funzionerà? I prossimi giorni saranno decisivi per scoprirlo