Lotito, Sarri, Immobile: spunta il patto segreto per il mercato della Lazio

Una scrittura privata tra il presidente Lotito, mister Sarri e capitan Immobile per le garanzie del mercato della Lazio

Patto segreto (ormai non più) tra Lotito, Sarri e Immobile per avere garanzie sul mercato. Secondo Il Messaggero in casa Lazio i tre biancocelesti hanno redatto una scrittura privata per avere certezze sul mercato.

Il quotidiano romano ha visionato quella carta e oltre a Romagnoli figura anche il nome di Ilic (ma prima serve la cessione di Luis Alberto) e soprattutto di Piotr Zielinski (realizzabile solo con l’addio di Milinkovic-Savic). Immobile avrebbe segnalato il nome di Caputo come vice, idea bocciata da Lotito per questioni anagrafiche.