Lotito risponde a Casini: «Il calcio è discriminato»

Le parole di Claudio Lotito, Presidente della Lazio, sulle parole del Presidente della Lega Serie A Casini

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto a quanto detto da Lorenzo Casini sulla rateizzazione dei costi delle squadre italiane.

PAROLE – «Gli strumenti da un punto di vista bilancistico ci sono, non sarebbe una cifra da erogare, ma un ipotetico mancato versamento che comunque accadrebbe se non si intervenisse. È un problema di volontà politica e di scelta, come se il calcio e lo sport fossero discriminati, figli di un dio minore. Cerchiamo di dire se queste condizioni possono essere risolutive, se non lo sono inutile metterle in campo. Se risolve il problema senza disparità, allora sarà affrontato. Se tra tre mesi sarà nella stessa situazione è inutile intervenire».