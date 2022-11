Seconde squadre, Casini: «Problema di costi»

Le parole di Lorenzo Casini, Presidente della Serie A, per il Next Gen Day all’Allianz Stadium dedicato alle seconde squadre

Lorenzo Casini, Presidente della Serie A, ha preso la parola al Next Gen Day dell’Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema delle seconde squadre alla quale prenderanno parte anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

LE PAROLE DI CASINI – «Il tema delle riforme la Serie A l’ha già designato. Il modello italiano nasce differente dagli altri modelli europei. La domanda che ho posto è: perché dopo 4 anni solo una società ha scelto la seconda squadra? La risposta sono una serie di problematiche, come ad esempio i costi. Ho chiesto alla Juve di svelare la lista di cose da migliorare di questo progetto, e già da quest’anno sono stati fatti dei miglioramenti. Già il fatto che un giovane avesse limiti a giocare in Serie A era un limite. Ora a che punto siamo: come Serie A siamo disposti a presentare un documento alla prossima Assemblea sulle seconde squadre. La Juve ha presentato i correttivi per permettere alle società di avere più seconde squadre. Siamo molto fortunati ad avere un esempio di cui stiamo discutendo, ma se vogliamo allargarlo i criteri vanno corretti. Ci sono modelli che possono funzionare bene anche in Italia. Nel giro che ho fatto con le altre squadre, ho saputo che altre 3/4 squadre sono pronte a formare la seconda squadra. Un problema è quello dei prestiti, ma la seconda squadra diventa una soluzione. La problematica principale è quella dei costi. Ci sono squadre, in tema di investimenti, che quest’anno hanno dovuto scegliere tra l’avere un centro sportivo all’altezza e avere la squadra femminile».

