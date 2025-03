Lotta scudetto, Giovanni Galli non ha dubbi: «La favorita è il Napoli per tutte queste ragioni»

Lotta scudetto, Giovanni Galli sicuro: «La favorita è il Napoli per tutte queste ragioni». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Napoli–Fiorentina di oggi – ore 15 il fischio d’inizio – dirà molto della lotta scudetto per chi gioca in casa e dello stato di salute della Viola, che affronta la trasferta al Maradona dopo il 3-2 incassato ad Atene in Conference League, contro il Panathinaikos. A La Gazzetta dello Sport l’ex portiere Giovanni Galli ha espresso questo parere sulla lotta scudetto, rispondendo alla domanda se il Napoli è pronto per conquistare il tricolore.

GALLI – «Sì, è la favorita. Squadra tosta, solida e senza altri impegni mentre l’Inter ha non soltanto la Champions League, ma anche la Coppa Italia che è molto più di una doppia semifinale perché in realtà è un doppio derby con tutto ciò che ne comporta. Poi attenzione anche ad Atalanta e Juventus».