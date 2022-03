Lotta scudetto, Gianluca Galliani: «Meglio il Napoli di Inter e Juve»

Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente rossonero, ha parlato della lotta scudetto. Le dichiarazioni su Milan, Juve, Napoli e Inter

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha parlato a Radio KissKiss Napoli della corsa scudetto.

Le sue parole: «Tifo per il Milan e non potrebbe essere altrimenti anche per il ruolo importantissimo che ha ricoperto mio padre per tanti anni nel club rossonero. Di conseguenza spero che il Diavolo possa vincere lo scudetto. Dico anche che qualora non dovesse essere il Milan a vincere lo scudetto mi farebbe piacere che a trionfare fosse il Napoli. I motivi sono essenzialmente due. In primo luogo perché la rivalità con Inter e Juventus è più sentita. E poi anche perché sono molto amico del Direttore Sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli. La Juve non la considero fuori dalla lotta scudetto. Ha solo sette punti di distacco, anche se sono tre le squadre che ha davanti. Occhio anche all’Atalanta però che non si può escludere da questa corsa. Questo è il campionato più bello degli ultimi anni».