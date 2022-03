Lotta scudetto, Sconcerti: «Napoli chance in più nella corsa con Inter e Milan. È la più regolare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Sconcerti ha messo il Napoli come favorito nella lotta scudetto

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la corsa scudetto mettendo il Napoli come favorito.

L’ANALISI – «Il Napoli è stato fino a oggi la squadra più regolare. Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle una chance in più nella corsa con Milan e Inter perché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato.

Il Napoli è spesso bello da vedere, ma non ha una grande carica guerriera, ama giocare, lascia che sia la sua differenza tecnica ad aprire il solco. La vera differenza è Zielinski, ora un po’ scarico. Gioca di scatti e di nervi, consuma molto, ha bisogno di staccare ogni tanto anche dentro la partita. Ma è decisivo quanto Osimhen. Non è altissimo il rendimento di Insigne, per tanti motivi.

Il Napoli comunque non ha problemi evidenti. È la squadra più equilibrata, segna regolarmente e subisce il minimo. Non ha le crisi di intensità del Milan o quelle di reparto dell’Inter. E sa giocare le partite sia di rimessa che contro avversari chiusi. De Laurentiis ha quasi sempre guadagnato con il Napoli, anche adesso il patrimonio giocatori è di gran lunga superiore ai debiti. Vincesse uno scudetto potrebbe chiedere di più?».