Lotta Scudetto, Totti non ha dubbi: ecco secondo l’ex Roma chi se la giocherà fino alla fine! Le sue dichiarazioni
Lotta Scudetto: l’ex capitano della Roma indica Inter, Napoli e Milan come protagoniste della corsa fino alla fine
Francesco Totti, intervenuto al Grand Slam Padel Show, ha condiviso con DAZN il suo pronostico sulla lotta Scudetto, individuando tre protagoniste assolute.
Secondo l’ex capitano della Roma, le principali candidate al titolo sono Inter, Napoli e Milan. Proprio sui rossoneri Totti ha posto particolare attenzione, sottolineando due elementi che potrebbero rivelarsi decisivi:
- Vantaggio logistico: il Milan, impegnato solo in campionato, può beneficiare di una settimana intera per recuperare energie e preparare le partite con maggiore cura.
- Guida tecnica: la presenza di «un grande allenatore come Allegri, capace di gestire ogni aspetto», rappresenta per Totti un valore aggiunto fondamentale.
«Sono queste le squadre che si contenderanno lo Scudetto fino all’ultima giornata», ha concluso, immaginando una sfida serrata tra le potenze calcistiche del Nord e del Sud.
