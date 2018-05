Lucarelli si ritira: «Grazie Parma. Ora ho paura, statemi vicino»

Alessandro Lucarelli, difensore del Parma, ha annunciato l’addio al calcio. Ecco le parole del difensore durante la festa per la promozione in A

Alessandro Lucarelli si ritira. Il difensore centrale del Parma ha detto no, e non continuerà a giocare. Il calciatore ha annunciato oggi il suo addio al calcio giocato con un commovente messaggio d’addio: «E’ dura ragazzi, mi sono scritto su un foglio alcune cose, non riesco a ricordarmi tutto, l’età è quella che è. Ogni anno mi sono presentato in ritiro convinto di poter dare il 100% per me e per i miei compagni, per la maglia. Ora dentro di me non sono sicuro come dovrei. Ho paura. Paura di non riuscire a essere sul campo quel riferimento che ho cercato di essere in questi anni».

Prosegue il difensore: «Vi avevo fatto una promessa, ovvero che avrei riportato il Parma dove merita. Questa promessa l’ho mantenuta e penso sia bello chiudere così, con l’incredibile boato di La Spezia che porterà sempre di me e che può concludere la mia carriera, credo sia giusto che quella immagine sia l’ultima della mia carriera da calciatore. Ho paura. Paura di non riuscire a essere sul campo quel riferimento che ho cercato di essere in questi anni. Sono orgoglioso di aver fatto la storia e di aver vestito questa maglia, di essere». Dopo 10 anni, 21 gol e 351 presenze con la maglia del Parma, dopo aver scritto la storia con tre storiche promozioni consecutive dalla D alla A (il Parma è stata la prima squadra a riuscirci) Lucarelli dice addio al calcio giocato. Il Parma ha ritirato la sua maglia numero 6, la seconda nella storia, dopo la 12 per i tifosi, ritirata nella storia del Parma.