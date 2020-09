Lucci (agente Kolarov): «Conte importante per la scelta del giocatore. Su Vecino…»

Alessandro Lucci, agente tra gli altri di Aleksander Kolarov, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la firma del contratto del serbo

Alessandro Lucci, agente tra gli altri di Aleksandar Kolarov, era nella sede dell’Inter per sbrigare le ultime pratiche prima della firma del serbo sul contratto nerazzuro. Queste le parole dell’agente all’uscita dalla sede raccolte da Fcinternews.it

KOLAROV – «C’è tanta soddisfazione, tanta. Cosa rappresenta l’Inter per Kolarov? Devi chiederlo a lui, è giusto che risponda lui: però c’è tanta soddisfazione, una grande opportunità. Come è nata? E’ passato tanto tempo, non me lo ricordo (ride, ndr). Inter da scudetto con lui? Non lo so. Se è stato importante Conte? Assolutamente».

VECINO – «Se resta all’Inter? Ancora non ci siamo concentrati su questo obiettivo, con calma lo affronteremo».