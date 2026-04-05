Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. Ore di ansia per l’allenatore, gli ultimi sviluppi

Lucescu, coma farmacologico indotto. Forte paura per l’allenatore, sono peggiorate le sue condizioni. Quali sono gli ultimi sviluppi

Il mondo del calcio internazionale è con il fiato sospeso: si vivono vere e proprie ore d’ansia per Mircea Lucescu. Le condizioni di salute dell’ottantenne ex allenatore di Inter e Brescia hanno subito un drastico e preoccupante peggioramento nel corso delle ultime ore. Attualmente, lo storico e amato tecnico si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove l’équipe medica ha ritenuto necessario procedere con un coma farmacologico indotto per tentare di stabilizzare una situazione clinica che si è rivelata estremamente delicata.

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Il malore improvviso e il primo intervento chirurgico

Il dramma sportivo e umano ha avuto inizio domenica scorsa, quando il mister ha accusato un improvviso e severo malore mentre era impegnato in una consueta riunione tecnica prima di dirigere un allenamento. Trasportato immediatamente d’urgenza nella principale struttura sanitaria della capitale rumena per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni avevano richiesto un’azione medica tempestiva. Dopo essere stato operato martedì scorso per un problema cardiaco, il tecnico sembrava aver superato la fase più acuta e pericolosa della patologia.

L’infarto in ospedale e il rapido aggravamento nella notte

Il percorso di guarigione, tuttavia, ha subito una drammatica e inaspettata battuta d’arresto. Proprio quando il paziente sembrava in netta via di recupero, tanto da essere fiducioso per il rientro a casa, venerdì ha poi avuto un infarto mentre era semplicemente in attesa delle imminenti dimissioni. A compromettere ulteriormente e in modo fatale il già fragile quadro clinico è stata una nuova insorgenza di gravi aritmie nella notte appena trascorsa, costringendo i dottori ad accelerare il trasferimento in rianimazione e procedere con la sedazione profonda.

L’addio alla Nazionale romena e l’ultima panchina contro la Turchia

Questa difficilissima battaglia clinica si inserisce a ridosso di un addio professionale molto sofferto. Soltanto di recente, infatti, Lucescu aveva lasciato l’incarico di commissario tecnico della Romania proprio a causa del deterioramento fisico e per specifici motivi di salute. Una scelta inevitabile, giunta dopo un ultimo immenso sforzo: l’allenatore era comunque orgogliosamente andato in panchina nella semifinale dei play-off mondiali persa contro la Turchia. Ora l’intero panorama calcistico, dai tifosi italiani a quelli dell’Est Europa, si stringe attorno a lui, facendo il tifo per la partita più importante della sua vita.