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Serie A

Lucescu commemorato anche dal Pisa: «Addio Mircea». La nota del club toscano dopo la morte dell’allenatore

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

18 ore ago

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Mircea Lucescu

Lucescu è stato ricordato così dal Pisa dopo la sua morte a 80 anni. Ecco la nota del club toscano in memoria dell’allenatore

Il mondo del calcio sta piangendo in queste ore la morte di Mircea Lucescu, scomparso all’età di 80 anni in seguito ai gravissimi problemi cardiaci emersi negli ultimi giorni. Il Pisa – club allenato dal tecnico rumeno – ha voluto mandare questo messaggio di cordoglio per ricordare l’allenatore.

COMUNICATO «Il Pisa Sporting Club esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu.

Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di Serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica. Nella foto un ricordo di quel campionato: il tecnico Lucescu assieme all’attaccante pisano Lamberto Piovanelli.

Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore.

Addio Mircea».

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