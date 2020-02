Ludogorets Inter, occasione per Eriksen: Conte lo schiera dal 1′

Ludogorets Inter, occasione per Eriksen: il danese potrebbe partire dal primo minuto in Europa League

Due sconfitte consecutive che devono essere immediatamente cancellate. Lo sa bene Antonio Conte che vuole assolutamente riparte dall’Europa League, nel match di giovedì contro il Ludogorets.

Occasione per Eriksen, che probabilmente partirà dal primo minuto: come riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno alcune rotazioni che verranno effettuate anche in vista del campionato. I riflettori sono però puntati sul danese, che deve caricarsi sulle spalle la compagine nerazzurra.