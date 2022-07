Inter, D’Ambrosio: «Speriamo che questo inizio ci porti bene per la stagione. Bremer? Chiedete al direttore»

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Lugano

«Lugano mi porta bene come l’Empoli in Serie A. A parte gli scherzi speriamo che questa uscita ci porti bene come in passato. Lukaku-Martinez? Sono una coppia che ormai si conoscono a memoria. Abbiamo anche Dzeko, Correa e Sanchez, attacco formidabile e da far invidia. Bremer? Sono domande da fare al direttore. Asllani è un grande centrocampista così come Bellanova. Sono giovani lasciamoli tranquilli e potranno fare bene»