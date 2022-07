Inter, Inzaghi: «Dybala? Ho la fortuna di avere dei dirigenti importanti»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la partita contro il Lugano

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la partita contro il Lugano. Le sue dichiarazioni:

«I ragazzi sono stati bravi perché lavoriamo da soli 4 giorni e sono contento di quello che ho visto. Ci prepariamo per arrivare al 13 di agosto. Lukaku Lautaro? Si conoscono molto bene e sono due campioni. Siamo stati il miglior attacco lo scorso anno e possiamo fare meglio con Romelu. Il modulo? Sì possiamo variare e avendo questi attaccanti di qualità posso decidere di volta in volta. Nuovi arrivi in attacco? In questo momento siamo soddisfatti così, vediamo negli altri settori. Ho la fortuna di avere dei dirigenti che stanno facendo un ottimo lavoro. Dobbiamo coprire la casella di Ranocchia. Asllani? Giocatore che abbiamo voluto e che sta dimostrando una grandissima personalità. Sarà un valore aggiunto».