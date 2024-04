Luis Alberto Siviglia: gli spagnoli ci riprovano per il suo ritorno

Luis Alberto: lo spagnolo ha deciso che lascerà la Lazio a fine stagione e il Siviglia ci riprova dopo i tentativi della scorsa estate

Appena un anno fa il rinnovo forzato da Luis Alberto con la Lazio, oggi le parole post Salernitana chiudono di fatto il rapporto con i capitolini. La società non lascerà ovviamente partire lo spagnolo a zero. Dopo lo sfogo c’è stato un nuovo confronto con il ds Fabiani, non è mancato nemmeno un contatto con la YouFirst, che si occupa di curare gli interessi del calciatore e che ha chiarito come lo sfogo non fosse finalizzato a qualche trama di mercato. Ci si aggiornerà tutti insieme a fine stagione, ma intanto spunta, di nuovo, una nuova pretendente.

La stampa spagnola rilancia i rumors della candidatura del Siviglia. Il club spagnolo ha avuto difficoltà economiche la scorsa estate, ma il nuovo ciclo aperto dal neo ds Victor Orta vede proprio il nome di Luis Alberto tra quelli in cima alla lista degli acquisti. Il Mago non ha ritrattato, vuole andare via e la possibilità di tornare a casa è un richiamo forte. Per ora, però, si tratta di voci.