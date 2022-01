ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto fa sorridere Sarri: recuperato per l’Empoli. Il centrocampista spagnolo sarà a disposizione

La Lazio, dopo la doppia seduta di ieri, è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Formello nell’unico allenamento di giornata per continuare la preparazione in vista della gara di giovedì contro l’Empoli.

Per Maurizio Sarri sono arrivate ottime indicazioni: Luis Alberto, così come Zaccagni, hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono dunque completamente recuperati tanto che sono stati provati dal tecnico toscano nell’undici titolare