Spagna, Luis Enrique: «Italia forte, noi quasi perfetti. Gavi è il futuro»

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato dopo la vittoria con l’Italia, che ha portato la Roja in finale di Nations League

Luis Enrique ha parlato del successo della sua Spagna sull’Italia ai microfoni di Rai Sport:

«La chiave è stata che ci siamo cercati come facciamo sempre. Italia? E’ forte, è difficile affrontarla. Credo sia stata una delle più belle partite che si potessero vedere. Abbiamo pressato bene, bloccando le loro azioni, rendendoci molto pericolosi. Siamo stati quasi perfetti. Gavi? E’ diverso, non è normale vedere uno con questa personalità e questa qualità. Sarà il futuro della Nazionale, ma è già presente. Verratti è il suo idolo e lo ha pressato bene, come gli avevo chiesto. Serie Italia interrotta? La soddisfazione è quella di essere in finale. La striscia è un merito dell’Italia, che gioca un calcio di alto livello. Fischi? Iniziare una partita con l’inno è bellissimo. E’ bello quando c’è rispetto e credo tra Italia e Spagna ci sia sempre».