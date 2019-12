Figo sul Clasico rinviato: «Quella volta che affrontai il Barcellona…» – VIDEO

Luis Figo ha detto la sua sul Clasico rinviato per motivi di sicurezza. Ecco le parole dell’ex giocatore di Inter e Real

Luis Figo ha ricordato il momento in cui sfidò il Barcellona al Camp Nou durante la conferenza stampa dell’amichevole tra leggende spagnole e leggende del resto del mondo. Le sue parole.

«Ricordo quando affrontai il Barcellona senza nessuna forma di sicurezza garantita, ma ho giocato comunque. Non capisco perchè non si poteva giocare El Clasico, si poteva far giocare anche prima»