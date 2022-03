L’Inter piomba su Luis Suarez: primi contatti con l’entourage del giocatore

L’Inter piomba su Luis Suarez: il club nerazzurro ha avuto dei primi contatti con l’entourage dell’attaccante uruguaiano

Luis Suarez, in scadenza di contratto a fine stagione, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Marca, l’attaccante è un obiettivo sia per l’Ajax, dove ha già giocato, che per alcuni club brasiliani e infine per i nerazzurri, che ha già avuto dei primi contatti con l’entourage del bomber uruguaiano.