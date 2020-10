Lukaku: «Quest’anno saremo più competitivi per vincere qualcosa. Ringrazio Conte e i tifosi»

View this post on Instagram

I want to thank god for putting me in this position. My mom and my brother for the unconditional love and support. My agent for being more than a friend and setting new targets all the time. Antonio conte and your staff thank you for believing in me and turning me into the player i am today. I owe you guys a lot. Most importantly my i want to thank my teammates because you guys are the reason why i am here today standing with this trophy. I hope we can fight harder this year to win something on the collective side because that’s the most important thing. To the inter fans thank you and i love you guys. Since day 1 the love that you guys have shown me means so much to me and my family. I’m honoured to represent this football club. I hope we can celebrate a goal together soon in san siro. Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di essere dove sono oggi. Mia madre e mio fratello per l’amore e il supporto incondizionato. Il mio agente per essere più di un amico e per la sua capacità di darmi ogni volta nuovi obiettivi. Grazie Antonio Conte, a te mister e al tuo staff, per aver creduto in me e avermi fatto diventare il giocatore che sono oggi. Vi devo molto, ragazzi. Ma il ringraziamento più importante va ai miei compagni di squadra, perché voi siete i veri artefici della mia vittoria di questo premio. Sono convinto che quest’anno possiamo essere ancora più competitivi per vincere qualcosa come gruppo, perché la vittoria della squadra è in assoluto la cosa più importante. Un grazie speciale ai tifosi dell’Inter, vi voglio bene! Fin dal primo giorno il vostro amore ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sono onorato di vestire questa maglia e rappresentare questi colori. Mi auguro che presto potremo festeggiare un gol tutti insieme a San Siro. Peace and love Rom