Lukaku, salta il rientro in Italia! L’attaccante resta in Belgio nonostante abbia lasciato il ritiro: il motivo

Lukaku, salta il rientro in Italia! L’attaccante resta in Belgio nonostante abbia lasciato il ritiro della propria nazionale: il motivo

Si apre un piccolo caso attorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, che oggi non si è presentato a Castel Volturno nonostante una comunicazione precedente del club avesse indicato il suo rientro in Italia per lavorare sulla condizione fisica. La società azzurra aveva infatti spiegato due giorni fa che il centravanti non avrebbe preso parte alle amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico e che sarebbe tornato a Napoli per proseguire il lavoro personalizzato.

Atteso al centro sportivo, ma la scelta è stata diversa

La verità però è che Lukaku non è rientrato e si trova ancora in Belgio. Secondo le ricostruzioni pubblicate oggi, il centravanti avrebbe deciso di restare nel suo Paese per continuare lì la preparazione atletica.

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Il nodo resta la condizione fisica del centravanti belga

Il contesto resta legato soprattutto alla sua forma fisica. Il centravanti, 32 anni, vuole quindi ottimizzare la preparazione in vista del finale di stagione. Resta ora da capire quando riprenderà il lavoro con il Napoli e se il club chiarirà ufficialmente la sua posizione nelle prossime ore