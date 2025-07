Luke Shaw vicino all’addio al Manchester United: rivoluzione sulla fascia sinistra

Luke Shaw vicino all’addio al Manchester United: pronta la rivoluzione sulla fascia sinistra? Gli aggiornamenti

Dopo oltre un decennio con la maglia del Manchester United, il futuro di Luke Shaw sembra essere lontano da Old Trafford. Secondo quanto riportato da The Sun, il terzino sinistro inglese sarebbe destinato a lasciare il club già in questa finestra estiva di calciomercato, nonostante un contratto valido fino al 2026.

Classe 1995 e cresciuto nelle giovanili del Southampton, Shaw è approdato al Manchester United nel 2014, diventando negli anni una presenza costante in difesa. Con 287 presenze ufficiali, ha rappresentato una pedina importante per diversi allenatori, distinguendosi per la sua corsa, il senso tattico e la capacità di supportare la fase offensiva.

Tuttavia, l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, giovane tecnico portoghese noto per il suo gioco dinamico e il sistema a tre difensori adottato allo Sporting Lisbona, ha modificato gli equilibri. Amorim, ingaggiato per rilanciare il progetto tecnico dei Red Devils, non vede Shaw come una figura centrale per il suo stile di gioco. Il trentenne inglese, reduce da una stagione complicata, sarebbe quindi pronto a cercare una nuova destinazione.

Nel campionato 2024/25, Shaw ha disputato soltanto 12 match ufficiali, di cui appena 5 dal primo minuto. A frenare la sua continuità anche un lungo stop per un infortunio al polpaccio, che lo ha costretto ai box per circa tre mesi. In sua assenza, ha trovato spazio Patrick Dorgu, giovane terzino danese classe 2004, proveniente dal Lecce. Dorgu ha impressionato Amorim per la sua duttilità e capacità di coprire l’intera fascia sinistra, scalando rapidamente le gerarchie.

La possibile partenza di Shaw rappresenta un capitolo importante nella rivoluzione tattica voluta dal nuovo allenatore. Con il mercato estivo in pieno fermento, resta da capire quale sarà la prossima destinazione per il difensore inglese, che potrebbe attirare l’attenzione di diversi club, sia in Premier League che all’estero.