Lunin, il Napoli prova lo scippo ma l’Inter sta per chiudere: prestito al Bologna?

Il Napoli si inserisce nella corsa ad Andrij Lunin, portiere classe 1999. L’Inter però è in netto vantaggio: le ultimissime

Duello di mercato tra Inter e Napoli per Andrij Lunin. Il portiere classe 1999 dello Zorya Luhansk è corteggiato anche da Arsenal, Juventus e da altri club stranieri ma i nerazzurri al momento sono in vantaggio e stanno per chiudere l’affare con gli ucraini. L’Inter ha il giocatore in pugno ma deve far acquistare da una società amica per non occupare un posto da extracomunitario e al momento il Bologna appare avanti e può chiudere a breve.

Genoa e Sampdoria hanno chiesto informazioni all’Inter ma il Bologna, che potrebbe lasciar andare Antonio Mirante, corteggiato da Juventus e Roma, potrebbe chiudere l’operazione in sinergia con il club interista. L’estremo difensore ucraino, che ha già esordito in Nazionale maggiore, è vicino al trasferimento in Italia. Secondo Il Corriere dello Sport al momento lo scenario più probabile è questo: accordo con l’Inter, trasferimento in sinergia a Bologna.