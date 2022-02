ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maccarone: «Scamacca può diventare come Vlahovic». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

L’ex attaccante Massimo Maccarone è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per fare il punto in casa bianconera alla luce dei cambiamenti che l’ultimo mercato ha portato con sé. Di seguito tutte le sue parole.

«Scamacca e Vlahovic sono due giocatori forti. Scamacca ha dimostrato una grande crescita, ma può migliorare ancora tanto. Penso che debba migliorare più di Vlahovic: quest’ultimo sotto tanti punti di vista è più maturo, ma Scamacca ha le qualità per cercare di migliorare e magari eguagliarlo. Ha doti fische importanti, grande tiro e colpisce bene di testa, ma deve migliorare in certe situazioni sotto porta per essere ancora più incisivo nelle partite. Anche in ottica Nazionale può essere una buona risorsa: non abbiamo un attaccante con le sue caratteristiche, quindi sarà molto utile a Mancini, questo sicuramente».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA A MACCARONE