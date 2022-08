Maggiore Salernitana, ci siamo: il giocatore in città pronto per le visite

In dirittura d’arrivo l’affare che porterà Giulio Maggiore alla Salernitana: l’ex capitano dello Spezia è arrivato in città

In via di definizione il trasferimento di Giulio Maggiore alla Salernitana.

Dopo il turbolento addio allo Spezia, il centrocampista sarà un nuovo rinforzo per Nicola e, come riportato da Alfredo Pedullà, è arrivato in città laddove sosterrà le visite mediche e in serata potrebbe essere in tribuna all’Arechi per la sfida contro la Roma.