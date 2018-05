Maglia Arabia Saudita Mondiali 2018: ecco le casacche della nazionale araba, guidata da Juan Antonio Pizzi. Info e foto

Ecco la maglia che l’Arabia Saudita indosserà ai prossimi Mondiali in Russia del 2018. Le maglie sono realizzate dalla Nike, sul template Vaporknit. La nuova casacca, la prima, è bianca con il colletto verde. Grande sobrietà per la maglietta della nazionale saudita, anche in quella da trasferta, verde con qualche inserto bianco. Perfetta per riprendere fedelmente i colori della bandiera dell’Arabia Saudita.