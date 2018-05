Maglia Australia Mondiali 2018: ecco le casacche della nazionale australiana, guidata da Bert Van Marwijk. Info e foto

La nuova maglia dell’Australia per i Mondiali 2018 è caratterizzata dallo sponsor tecnico Nike e rompe con i canoni estetici di quasi un secolo di storia dei Socceroos. Il punto di partenza di un lavoro durato 2 anni da parte dei designer è una frase detta il 16 novembre 2005 dal capitano Mark Viduka («Voglio vedere sugli spalti e per le strade un mare colorato di giallo»). È il giorno prima dello spareggio playoff, gara di ritorno, per i Mondiali di Germania 2006: si gioca a Sydney. Da qui nasce l’idea di una maglia con un giallo acceso. Seconda maglia verde scuro, maglia da portiere con l’inedito viola.