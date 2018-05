Buongiorno dalla #Danimarca, ecco la nuova maglia di Bendtner e compagni per i Mondiali 2018. Vi piace il lavoro di @hummel? Su Soccerstyle24.it l'articolo completo ❌🇩🇰❌ #denmark #hummel

A post shared by SoccerStyle24 (@soccerstyle24) on May 25, 2018 at 1:42am PDT