Maglia Inter, svolta epocale: strisce nerazzurre diagonali

Maglia Inter: la Nike, sponsor tecnico della formazione milanese, starebbe pensando a una svolta epocale per la prima divisa dei nerazzurri per la stagione 2019-20. Lo riporta il quotidiano “La Repubblica”, secondo cui la novità avrebbe del clamoroso: la prima maglia della prossima stagione, infatti, dovrebbe mantenere le strisce nerazzurre ma queste ultime saranno diagonali anziché verticali, come da tradizione. Quella relativa alla prima casacca non sarebbe l’unica innovazione: la Nike avrebbe preparato anche una seconda divisa celebrativa dei 20 di partnership con l’Inter. Questa divisa riprodurrà dunque le venti maglie diverse dal 1998 ad oggi in una patchwork.

Per quanto riguarda la decisione di cambiare la prima maglia, quest’ultima sarebbe stata già presa, perché, riferisce sempre il quotidiano romano, «i tempi tecnici di certe scelte sono molto anticipati». La prima divisa per la prossima stagione, insomma, sarebbe ormai definita: «la maglia vedrebbe una prevalenza dell’azzurro sul nero e in effetti righe diagonali, ma solo intorno al logo dello sponsor, al centro del petto. Non una cosa enorme, ma l’inizio di un percorso che porterà alle righe diagonali per l’anno a venire, chissà».

