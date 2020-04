View this post on Instagram

Juventus FC home kit 20/21 Link sider version: https://yadi.sk/d/4ctFImpUdtRICg #juventus #seria_a #italy #juve #bianconeri #efootballpes2020 #peskits #kitspes #kitmaker #pes #kits #officialpes #myclub #jersey #pes2020 #pes19 #pespatch #pesedit #konami #football #soccer #futbol #pesmobile @footyheadlinesnew @officialpes #kits_nikita23k